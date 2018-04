Roma, le Primarie nei Municipi III e VIII, perdono i candidati Pd

Sconfitti i candidati del Pd alle primarie del centrosinistra nei municipi VIII e III di Roma.



Al III municipio (Monte Sacro) ha vinto con il 57 per cento dei voti Giovanni Caudo, urbanista ex assessore della giunta Marino sostenuto da forze di sinistra, intellettuali e diversi esponenti del PD che si era spaccato. La candidata ufficiale dei dem però era Paola Ilari, arrivata seconda.



Stesso trend all'VIII municipio (Ostiense-Garbatella), dove il giovane candidato di sinistra Amedeo Ciaccheri, con il progetto Super 8, ha battuto il dem Enzo Foschi, vicesegretario del partito nel Lazio, sfiorando il 60 per cento delle preferenze.



In entrambe le ex circoscrizioni, sciolte dopo la caduta delle amministrazioni a 5 Stelle, si andrà al voto il 10 giugno.

