Roma, si dimette Angelucci, assessore ai Lavori Pubblici del IV Municipio

di Camilla Mozzetti

L'addio è stato protocollato ieri sera: il IV Municipio (Tiburtino - Colli Aniene) perde l'assessore ai Lavori Pubblici e all'Ambiente, Piergiorgio Angelucci, arrivato soltanto un anno fa in sostituzione di Alessandro Pirrone, l'ex responsabile del verde e delle strade che prese a schiaffi un consigliere della maggioranza grillina.



La presidente M5s, Roberta Della Casa, saluta così l'ennesimo assessore della propria giunta. Angelucci (proveniente dall'VIII Municipio) è, infatti, il quarto assessore che se ne va in soli due anni. Nella lettera protocollata agli uffici Angelucci motivi la scelta dell'addio spiegando che il suo lavoro non gli permette di occuparsi come dovrebbe dei delicati temi dell'assessorato. Ufficiosamente ci sarebbero invece stati degli artriti con ma maggioranza grillina in consiglio.



«Queste dimissioni - tuonano le opposizioni e in particolare il capogruppo Pd, Massimiliano Umberti e il consigliere dem, Emiliano Sciascia - producono l'unico risultato di abbandonare due tempi importantissimi: l'ambiente e i lavori pubblici. Basta fare un passeggiata in Municipio per vedere lo stato disastroso di strade e giardini».



Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA