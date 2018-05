Piazza Navona e la Befana, l'assessore: «Ci sarà un nuovo bando per i posti vuoti»

«Pregherò gli artigiani storici di Roma di partecipare alla festa della befana, una vetrina importante a cui bisogna ridare qualità. Le postazioni commerciali sono distinte da quelle degli artigiani, molti posteggi sono andati vuoti lo scorso anno e su quelli si rifarà il bando. La nuova memoria di giunta ha declinato un nuovo indirizzo in questo senso». Lo ha detto il neoassessore al Commercio di Roma Carlo Cafarotti rispondendo a una domanda durante la presentazione del primo osservatorio sul terziario di Roma Capitale presso la sede di Confcommercio Roma.



Il mio programma è il programma del M5s - ha sottolineato l'assessore - La mia attenzione sicuramente è rivolta anche ai piccoli esercizi. Riguardo alle botteghe storiche sono stato in una circostanza non istituzionale a Tor di Nona a vedere quell'angolo, quell'eccellenza romana: la valorizzazione per questo settore è sicuramente centrale».

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA