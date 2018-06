A Montesacro parte la resa dei conti: l'ex presidente accusa i grillini «traditori»

di Lorenzo De Cicco

«La verità? Non avrei dovuto essere qui, dopo soli due anni...», diceva sul fare della sera Roberta Capoccioni, l'ex portaborse di Roberta Lombardi che per un anno e mezzo è stata minisindaca di Montesacro, prima che un pezzo della sua maggioranza grillina la sfiduciasse, riportando il III municipio di Roma al voto anzitempo. La pentastellata, a cui Raggi in questo periodo di vacatio aveva appuntato i galloni di delegato-commissario, si è ripresentata lo stesso, sfidando le faide interne e soprattutto i...