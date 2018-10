Memoria, il 4 novembre Raggi ad Auschwitz con studenti e tifosi della Lazio

«Per non dimenticare l'orrore dell'Olocausto Roma Capitale organizza il Viaggio della Memoria nei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. E quest'anno si aggiunge anche la tappa ad Amburgoin Germania, per ricordare la tragedia di 20 bambini, tra cui Sergio De Simone, uccisi nel campo di Neuengamme dopo essere stati sottoposti ad esperimenti medici». Così in una nota del Comune di Roma.



«Il viaggio, in programma il 4 novembre - prosegue la nota - è organizzato in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma e con la Fondazione Museo della Shoah per promuovere e stimolare percorsi di riflessione e di studio a beneficio dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Parteciperanno 29 Istituti scolastici per un totale di 155 tra studenti e docenti. Ad accompagnare gli studenti e le studentesse delle scuole romane sarà la sindaca di Roma Virginia Raggi, insieme ai sopravvissuti ai campi di concentramento Sami Modiano e Tatiana Bucci. Al Viaggio della Memoria saranno presenti anche l'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Laura Baldassarre, la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, il presidente della Fondazione Museo Shoah Mario Venezia, una rappresentanza dell'Assemblea capitolina.



Novità di quest'anno sarà lapresenza di una delegazione della S.S. Lazio. L'anno scorso la Sindaca Raggi, dopo che alcune tifoserie avevano oltraggiato l'immagine di Anna Frank, invitò al Viaggio della Memoria il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi e il responsabile Dipartimento Junior dell'Aic e campione del mondo con la Nazionale nel 2006 Simone Perrotta.

Senza memoria non c'è futuro - dichiara la sindaca Raggi - Quest'anno il Viaggio della Memoria si arricchisce di un'altra tappa: Amburgo. Dopo i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau visiteremo insieme ai ragazzi quello di Neuengamme. Per non dimenticare la tragedia di Sergio De Simone e di altri 19 bambini che lì persero la vita. Con noi ci saranno i Testimoni della Shoah Sami Modiano e Tatiana Bucci che ancora una volta ringrazio per la loro preziosa presenza e testimonianza. Dobbiamo tenere viva la memoria e tramandarla alle giovani generazioni affinchè quanto successo in passato non accada mai più

Il viaggio - spiega l'assessore Baldassarre - si inserisce all'interno di un ampio percorso che prevede numerose iniziative nel corso di tutto l'anno scolastico. Abbiamo infatti rafforzato la parte dedicata al tema Storia e Memoria nell'ambito della mappa dei 78 progetti educativi a disposizione delle scuole per integrare l'attività didattica, sia durante l'orario scolastico che nel resto della giornata. Per esempio nelle scuole secondarie di II grado è stato pensato il progetto ' Roma ricorda, leggi razziali, Shoah, Resistenza, liberazionè che prevede anche un 'rapporto direttò dei ragazzi con i testimoni. Per costruire una nuova idea di cittadinanza e di partecipazione è infatti imprescindibile conoscere con cognizione le radici della nostra comunità

