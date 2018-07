Roma, Lemmetti in t-shirt dei Metallica per ricevere il rappresentante di Londra: bufera social sull'assessore

Va bene che è estate, va bene che i Metallica non sfigurano mai e va bene pure che non è la prima volta che Gianni Lemmetti stupisce con il suo abbigliamento. Ma stavolta l'assessore al Bilancio di Roma venuto da Livorno per risanare i conti del Campidoglio forse ha esagerato un po'. Su Facebook non hanno dubbi e piovono critiche sotto alla foto che lo ritrae, appunto in t-shirt nera del gruppo metal, al fianco del rappresentante speciale di Londra presso l’Unione Europea, Jeremy Browne.





«Manco alla sagra della porchetta», recita uno dei commenti meno offensivi. Il tono generale è: «Ma che figura ci fate fare?»





Alla sinistra dell'ospite che è vestito con un elegante completo blu c'è Luca bergamo. Nemmeno l'assessore alla Cultura è in tenuta formale come forse richiederebbe l'importante incontro in Campidoglio ma almeno non ha dimenticato la giacca.





Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:28



