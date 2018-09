Roma, Raggi sull'Atac: «Meno evasori e più biglietti venduti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Meno evasori e più biglietti venduti. Sono i dati pubblicati da Atac sulle vendite dei biglietti che confermano che siamo sulla strada giusta: nel mese di agosto i ricavi dei titoli di viaggio sono aumentati ancora, più precisamente del 5,6% rispetto allo scorso anno e del 4% rispetto agli obiettivi di budget dell'azienda. Parliamo di circa 17 milioni e 560 mila euro in più, risorse destinate a migliorare il trasporto pubblico locale». Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi.«Sono numeri positivi - aggiunge - che ci spingono ad andare avanti con le misure adottate finora. Ricordo i nuovi strumenti messi in campo per facilitare e velocizzare l'acquisto dei biglietti: come la card elettronica ricaricabile online, le app per smartphone e le biglietterie mobili in aeroporto. Atac ha potenziato inoltre i controlli con la nuova task force anti-evasione nelle stazioni più importanti e ai principali capolinea di superficie e metro, perché i mezzi pubblici appartengono a tutti e chi non paga il biglietto fa un danno alla comunità».