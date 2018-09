Il governo di Roma/Ma l’inerzia della politica non ha alibi

di Mario Ajello

Le sentenze cambiano, e il nome che viene dato al marciume profondo di Roma si trasforma nel procedere dei vari gradi di giudizio. Ma quel che conta non è la definizione del male, prima era corruzione e ora invece è mafia, bensì come si è reagito a quello che comunque lo si chiami è stato un intreccio criminale che ha fatto sprofondare la Capitale. Fino a infliggerle i peggiori anni della sua storia recente. La parola non può diventare un alibi per l’inerzia. Non si può dire,...