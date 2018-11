Piazza Perin del Vaga, nel quartiere Flaminio, tra viale del Vignola e il lungotevere, verrà pedonalizzata e interamente riqualificata. Lo annuncia tramite Facebook il sindaco Virginia Raggi. «Vogliamo creare nuovi luoghi di aggregazione togliendo spazio alle auto - afferma il sindaco - Piazza Perin del Vaga diventerà un nuovo salotto urbano a disposizione di residenti e turisti. «Il cantiere - prosegue la Raggi - prevede un intervento capillare: la parte centrale della piazza sarà rialzata a livello dei marciapiedi e interamente lastricata in modo da creare una grande area pedonale. Le operazioni partiranno da gennaio e dureranno circa quattro mesi. Il progetto prevede anche interventi per la sicurezza degli attraversamenti pedonali, l'installazione di una nuova rastrelliera per le biciclette, nuovi scivoli per le persone con disabilità e percorsi per ipovedenti». © RIPRODUZIONE RISERVATA