"Effetto Raggi" sul voto: a sinistra l'ex feudo M5S

di Simone Canettieri

Dopo due settimane non proprio esaltanti - tra arresti e indagati per lo stadio della Roma - questa mattina Virginia Raggi prova a ripartire. Ma troverà un'altra porzione della Capitale governata da un colore diverso da quello del M5S. Il 10 giugno è stata la volta dell'VIII municipio (Garbatella), passato, o meglio ritornato, al centrosinistra subito, al primo turno. Ora tocca al III (Montesacro) cambiare maglietta. Giovanni Caudo (per il centrosinistra allargato modello Zingaretti) è il nuovo mini sindaco. Ha...