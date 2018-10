Il maltempo secondo Diaco (M5S): «Noi più bravi di Alemanno, nel 2012 caduti il triplo degli alberi»

Quella degli alberi si è rivelata un'autentica piaga per la città di Roma - e non solo - in questa giornata di forte maltempo. Auto distrutte, disagi alla circolazione e, in altre città d'Italia, anche morti e feriti. Il consigliere capitolino M5s Daniele Diaco ha commentato la situazione, evocando un improbabile paragone con le precedenti amministrazioni della Capitale: «Oggi Roma, come il resto d'Italia, sta vivendo una giornata di maltempo eccezionale. Il Pd ha cominciato ad attaccarci di buon mattino. Prima ha detto che le scuole sono rimaste chiuse inutilmente. La prima gaffe. Poi si è accorto che gli alberi cadono. Solo a Roma però, gli saranno sfuggite le altre notizie... (vedi Milano). Seconda gaffe».

«Come se non bastasse - prosegue Diaco - anche gli altri partiti hanno voluto dire la loro: Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno dimenticato che nel 2012, l'anno in cui ha nevicato e Alemanno spargeva sale nocivo, sono caduti 497 alberi. Quasi il triplo degli alberi caduti quest'anno, e voglio ricordarvi che anche nel 2018 Roma è stata colpita duramente dalla neve. Eppure il centrodestra ha dimenticato quello che è successo 6 anni fa e ci ha accusato di mancata manutenzione. Se la matematica non è un'opinione e se tutto dipende dalla cattiva manutenzione, siamo stati molto più bravi di loro. Almeno tre volte in più. E allora che vogliono? È il caso di fare polemiche proprio oggi? Io vorrei concentrarmi su quello che è stato fatto: tra ieri e oggi ci sono stati più di 250 interventi e per questo voglio ringraziare il Servizio Giardini, la Polizia Locale, i Vigili Del Fuoco, la Protezione Civile e il Centro Operativo Comunale. Sento infine di dover esprimere la mia vicinanza a chi oggi, a causa del maltempo, è rimasto infortunato o è stato coinvolto in incidenti. Non credo ci sia altro da aggiungere».



