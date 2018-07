Campidoglio, strana "epidemia" tra i dipendenti: attacchi di panico, ansia e stress

di Lorenzo De Cicco

«Psicosi in Campidoglio», si è letto in tanti titoli di giornale, ogniqualvolta la politica dell'Urbe si arrovellava in una delle sue crisi politiche - sempre anche emotive, per un certo verso. Chissà se qualcuno ha pensato che l'espressione avrebbe potuto essere ricondotta a un'interpretazione, come dire, letterale. «Negli ultimi tre mesi abbiamo assistito circa 300 persone, qui a Palazzo Senatorio. Un centinaio erano casi così: attacchi di panico, stress, ansia, altri episodi sempre di...