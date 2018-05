Stoccata di Calenda a Raggi su Roma: «Non si modernizza con capre e giraffe»

di Simone Canettieri

LEGGI ANCHE

Il ministro uscente dello Sviluppo economico, Carlo, torna ad attaccare Virginia. «Io sindaco? No. Ho già smentito all'epoca, non ho fatto il Tavolo per Roma per fare il sindaco. Abbiamo fatto e finanziatomolti progetti - ha aggiunto -. Quello che potevamo fare con i finanziamenti della Regione e del Mise lo abbiamo fatto, quelli che necessitavano di fondi del Comune non li abbiamo fatti perché non abbiamo mai visto i fondi del Comune. Cose buone le abbiamo fatte». Poi dal ministro arriva la stoccata a Virginia Raggi, l'ennesimo round di uno scontro che dura da mesi.Ecco Calenda: «Se il nuovo governo proseguirà il percorso avviato col Tavolo per Roma?? Io lo spero molto. Spero che si riesca a proseguire su una strada seria di modernizzazione della Capitale, che non sono le capre, le mucche e le giraffe, tanto per esser chiari...». Conclude il ministro dopo l'affondo: È tracciato un percorso definito insieme, facendo un lavoro di benchmarking internazionale, vedendo cosa fanno le altre capitali. Speriamo lo facciano anche loro - ha aggiunto - Noi ci siamo fermati laddove governo e Regione potevano».