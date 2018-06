CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Suore e ballerine, studenti e lavoratori: chi con il biglietto già pronto in mano, complice l'abitudine di rispettare le regole a prescindere dai costumi correnti, e chi invece il biglietto non ce l'ha proprio. Non ci pensa. A Roma in fondo funziona anche così. Ma da ieri tutto cambia, almeno su una linea del trasporto pubblico che da largo San Leonardo Murialdo attraversa buona parte della Garbatella, Tor Marancia e Marconi. Il viaggio verso la modernità parte dal bus 669, il primo della flotta Atac a sperimentare...