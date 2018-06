Roma, piano anti-buche: via i sanpietrini. Si parte da piazza Venezia e Prati

di Simone Canettieri e Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I costi, eccessivi. E poi la pericolosità. Per questi due motivi Virginia Raggi ha intenzione di cambiare le strade principali della Capitale, partendo dalle fondamenta: via i sanpietrini dalle arterie ad alto scorrimento, per piazzarli nelle isole pedonali. Un progetto non inedito, che però si è sempre fermato. Questa volta sembra il Campidoglio sembra intenzionato a fare sul serio. La sindaca ha scritto ai vertici delle soprintendenze comunali e statali «per mettere tutti intorno» a un tavolo e partire...