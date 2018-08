Roma, dossier choc in giunta: «Voragini, frane e crolli: rischi in aumento»

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Qui non vedo buche», diceva Beppe Grillo poche settimane fa andando in giro per Roma. Eppure i crateri che squarciano l'asfalto da Nord a Sud della Capitale mettono in allarme la giunta di Virginia Raggi. «L'apertura di voragini sulla superficie urbanizzata», si legge in una memoria approvata dall'esecutivo comunale due settimane fa, rappresenta «un grave rischio per la pubblica incolumità». Colpa di «un elevato numero di cavità sotterranee» di cui purtroppo...