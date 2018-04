Bilancio, tregua armata tra M5S e assessore, ma resta l'allarme fondi per i disabili

di Fabio Rossi

I fondi per l'assistenza ai disabili restano congelati, ma arriva una scialuppa di salvataggio per Roma Metropolitane e il via libera al nuovo appalto per il servizio di rimozione delle auto in divieto di sosta. Tra l'assessore al bilancio Gianni Lemmetti e la maggioranza M5S, alla fine, viene siglata una tregua armata. Che permette di far passare le due variazioni al bilancio approdate giovedì in assemblea capitolina ma, al contempo, non curano i maldipancia emersi nel vertice a porte chiuse tra i consiglieri pentastellati e il...