Asili nido, ecco "Roma ascolta Roma". Baldassarre: «Riforma condivisa con la città»

Al via '#RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6', il percorso partecipato aperto alla cittadinanza per

la riforma dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale. Il primo incontro si svolgerà giovedì 3 maggio presso la sala consiliare del Municipio III, a partire dalle ore 16,30, e chiamerà a raccolta consiglieri, assessori, direttori socio-educativi, Poses, funzionari educativi, educatori, insegnanti e cittadini dei Municipi II, III e XV individuati in base alla vicinanza territoriale secondo i quadranti della città. Nelle prossime settimane sono previsti gli incontri

relativi ai restanti Municipi.



Ampio spazio sarà dedicato agli interventi dei cittadini e al confronto, in un'ottica di condivisione dei percorsi e delle

esperienze. Sarà possibile lasciare propri commenti, impressioni, idee anche in forma scritta utilizzando i fogli predisposti e che saranno a disposizione per garantire la partecipazione di tutti.



«Per adeguare il Regolamento per i servizi educativi e scolastici di Roma Capitale ai cambiamenti normativi nazionali, avviamo questo percorso con l'obiettivo di costruire e consolidare un rapporto di reciproca fiducia con tutte le persone e le realtà che, quotidianamente, vivono i servizi educativi e scolastici. Partecipazione e condivisione sono i pilastri su cui vogliamo sviluppare il nuovo Regolamento, raccogliendo i contributi con un approccio dialettico e di crescita collettiva. Lancio per questo un appello a tutti affinché partecipino e si esprimano», sottolinea l'assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre. È possibile inviare sin da ora contributi a assessoratoallascuola comune.roma.it

Venerdì 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:14



