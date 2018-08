Autovelox a Roma, boom di guasti oltre la metà è fuori uso: incassi giù e Sos sicurezza

di Laura Bogliolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Più della metà degli autovelox a disposizione dei vigili sono fuori uso, guasti, non funzionanti, in riparazione. Finite le ferie, la città torna al quotidiano traffico che porta con sé una delle infrazioni più comuni e pericolose: correre al volante. I FONDI A luglio il Comando dei vigili avvertiva: «Dobbiamo far riparare 16 autovelox». In una determina dirigenziale si spiegava la gravità della situazione. I macchinari sono «strumenti indispensabili ed efficaci per contrastare il...