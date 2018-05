Atac "salva" la licenza: il ministero congela la procedura di revoca

di Lorenzo De Cicco

Nel quartier generale dell'Atac in via Prenestina possono tirare un sospiro di sollievo: il ministero delle Infrastrutture per ora non revocherà la licenza alla più grande partecipata dei trasporti del Paese. La società del Campidoglio, un colosso da 12 mila dipendenti indebitato per 1,3 miliardi, potrà continuare a operare almeno fino alla decisione finale del Tribunale fallimentare sul concordato.



L'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata dal Ministero, ha sfornato un parere che permette al Mit di sospendere la procedura di accertamento dei requisiti finanziari in attesa del verdetto sul concordato, atteso dopo l'estate. Di fatto, si tratta di un via libera alla circolazione dei mezzi. Senza questo disco verde, entro metà giugno l' Atac avrebbe dovuto portare al Ministero una fideiussione da 10 milioni di euro, pena la revoca dell'autorizzazione all'esercizio. La deadline, ormai vicina, era stata fissata dai tecnici della Motorizzazione civile a inizio aprile, quando era stata avviata formalmente la procedura di revoca, uno spettro che ha continuato ad aleggiare minacciosamente sul Campidoglio fino a stamattina, quando è arrivata la buona novella. E' stata premiata, quindi, la strategia dei vertici di Atac, dal presidente e ad Paolo Simioni al Cda composto da Cristiano Ceresatto e Angela Sansonetti.



Domani intanto è in programma l'udienza decisiva sul concordato. I manager della partecipata dovranno portare ai magistrati un faldone da mille pagine con tutte le modifiche al piano industriale. Se dai giudici arrivasse il via libera, a quel punto la strategia dovrebbe essere messa ai voti tra i quasi 1.200 creditori dell'azienda comunale.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA