Atac, 600 nuovi bus ma saranno in strada non prima di un anno

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Almeno quindici mesi di attesa, che potrebbero diventare perfino diciotto. Il via libera ai 600 nuovi autobus, annunciati dalla sindaca Virginia Raggi al Messaggero, arriverà martedì. Sarà una boccata di ossigeno importante per la flotta di Atac, che vanta un'età media superiore ai 10 anni. Allo stesso tempo, però, prima di vederli in strada ne passerà di tempo. L'AGENDA Martedì la giunta approverà la variazione di bilancio da 167 milioni di euro per procedere con...