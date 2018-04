Roma, la grillina si dimette: «Lascio il comune e vado in Olanda: impossibile fare la consigliera e la mamma»

di Lorenzo De Cicco

«Già è difficile essere sola con un bambino, poi fare la consigliera a Roma è praticamente impossibile...». Davvero, consigliera Alisia Mariani? «Ci ho pensato, non è stata una decisione presa in fretta o a cuor leggero. Mi spiace, ma lascio il Comune e vado in Olanda, con mio figlio, nessun rimpianto», ci dice la grillina, ormai ex vicepresidente della Commissione Turismo, che ieri ha ceduto lo scranno in Aula Giulio Cesare al pentastellato Francesco Ardu, avvocato, il primo dei non...