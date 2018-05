Roma, l'addio dell'assessore Meloni: «Un onore servire questa città»

«È stato un onore e un privilegio servire Roma e questa amministrazione e ringrazio la sindaca. Abbiamo fatto cose importanti ma c'è ancora molto da fare. Faccio gli auguri a Carlo Cafarotti. Il mio ultimo giorno da assessore sarà il 9 maggio e dal 10 Carlo Cafarotti prenderà le redini di Commercio e Lavoro». Lo ha detto l'assessore uscente al Commercio e al Turismo di Roma, Adriano Meloni, interpellato dai cronisti nell'ambito di una conferenza stampa ai Mercati di Traiano sul passaggio di consegne con Carlo Cafarotti. «Il Turismo no, quello lo voglio io», ha aggiunto Meloni scherzando. Per Meloni ci sarà un posto nell'amministrazione capitolina nell'ambito del Turismo, in una modalità ancora da individuare. A confermarlo la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha spiegato: «L'assessore Meloni ci lascerà parzialmente, per occuparsi di più della sua famiglia. Stiamo cercando di agevolare il passaggio. Con Carlo Cafarotti lavorano già insieme, sono perfettamente allineati e le linee guide non cambiano: si continua sulla scorta del lavoro avviato, che mi sembra un ottimo lavoro. Meloni è un valore aggiunto di questa amministrazione, e la squadra non perde un pezzo ma si arricchisce ancora di più».

