Roma, Balduina: dalla scuola parte la lotta contro le stragi della strada

Continua la collaborazione tra le scuole del Municipio XIV e la Fondazione Gaia von Freymann. “Sicurezza stradale ed inclusione” questo il titolo e l’obiettivo che gli attori e i protagonisti dell'evento si sono preposti.

Dopo l’iniziativa tenutasi al Liceo Scientifico Gassman nella scorsa primavera, lo stesso format è stato riproposto in questi giorni a bambini e bambine più piccoli dell’Istituto comprensivo Ovidio in zona Balduina. Edward von Freymann, papà di Gaia la ragazza di 16 anni che nella notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019, è stata investita e uccisa da un’auto a Roma, in Corso Francia insieme alla sua amica del cuore Camilla Romagnoli, ha voluto sensibilizzare i ragazzi raccontando la sua tragica esperienza.

Francesco Valdiserri, parla il giovane che era in auto con la ragazza: «Chiara ha sterzato all’ultimo»

Funerali Francesco Valdiserri, l’omaggio di Giorgia Meloni: «Essere qui una priorità»

Le parole più utilizzate rispetto e consapevolezza. Presente anche il vice questore della polizia stradale Dott.ssa Luciana Baron, che tramite degli occhiali “speciali” ha fatto simulare che cosa si percepisce quando il tasso alcolemico è sopra la soglia di legge. «Il nostro intento è quello di cercare di trasmettere ai giovani la cultura della legalità, soprattutto alla guida, ed avviare un'importante campagna di formazione dei giovani tramite la scuola, che è la vera prima istituzione sociale. Per questo ringraziamo la preside Claudia Ghio che ha da subito accolto la nostra proposta» così hanno commentato Andrea Montanari Presidente della Commissione Scuola del Municipio e Claudia Salerno Assessora alla Scuola.