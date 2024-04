Scontro tra bus a Roma, 15 passeggeri feriti: alcuni gravi. Bimba di due mesi e sua madre in codice rosso

Paura e 15 passeggeri feriti o contusi - tra cui una neonata - a Roma, per uno scontro tra due mezzi pubblici. Un bus della Roma Tpl ha urtato un mezzo dell'Atac finendo poi su un marciapiede.

Sono quattro i passeggeri feriti più gravemente. Tra loro c'è anche una bimba di due mesi e la madre, giunte entrambe in ospedale in codice rosso.

Roma, in periferia il bus "a chiamata": la fermata si prenota via app. Come funziona il progetto che parte da Massimina

L'incidente tra bus

Da una prima ricostruzione il bus della Roma Tpl della linea 998 avrebbe centrato quello dell'Atac (linea 913): sembra che il conducente, per cause ancora d'accertare, abbia perso il controllo del mezzo, L'incidente si è verificato in vai Cesare Castiglioni, vicino al capolinea di Monte Mario.

I feriti

Lo scontro si è verificato poco dopo le 13 non lontano dall'istituto comprensivo Paolo Stefanelli. Sul posto le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale e le ambulanze del 118. I feriti più gravi sono la donna 31 anni con la figlia neonata - entrambe ricoverate al Gemelli - poi un 52enne e un 49enne che le ambulanze hanno portato al Cristo Re e San Filippo Neri. Gli altri feriti sono stati dislocati tra gli ospedali già citati e anche l'Aurelia Hospital.