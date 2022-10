Roma, i lavori (infiniti) in via Pietro Maffi: traffico e zero parcheggi. Sos dei commercianti: «Così perdiamo clienti»

Proseguono senza sosta ma non senza disagi i lavori di riqualificazione stradale tra via Pietro Maffi e via Federico Borromeo. Iniziati ad agosto (nella zona di piazza Alfonso Capecelatro) e a fine maggio (all’altezza di piazza Clemente XI), il progetto di rigenerazione organica (partito con la passata Giunta del XIV Municipio) sta creando alcuni malumori da parte dei residenti e dei commercianti in una delle zone più popolose di Roma. «Ho 60 anni di attività alle spalle e non ho mai vissuto un momento così difficile per l’azienda prima d’ora: a livello economico è un disastro» racconta Fabio Nuvoloni, proprietario di uno storico negozio di giocattoli in via Pietro Maffi: «La zona sta perdendo tanto sotto il punto di vista della viabilità. Non ci sono più parcheggi e per i pedoni fino a qualche giorno fa’ era impossibile attraversare la strada. Le persone dovevano scavalcare le recinzioni o fare giri immensi per passare da un marciapiede all’altro».

Nonostante l’obiettivo della nuova Giunta sia proprio quello di una messa a norma degli incroci e della segnaletica, con il fine ultimo di rendere maggiormente pedonabile un quartiere come quello di Primavalle, i tempi di lavoro e la chiusura di alcune arterie del quadrante Nord Ovest di Roma hanno inevitabilmente aumentato il traffico locale. «Tra l’uscita della tangenziale e l’afflusso di macchine vista la presenza dell’ospedale Gemelli, il restringimento delle strade e il momentaneo senso unico ad una sola corsia, ha scatenato il caos. La riqualificazione del territorio è sempre una bellissima iniziativa, bisogna però fare i conti con chi vive questa realtà tutti i giorni» spiega Massimo Cennerilli titolare di GM Arredamenti in via Federico Borromeo. «Da parte della Giunta abbiamo avuto massima disponibilità, spero solo si possa dare un’accelerata sulle tempistiche dei lavori». In tal senso Giuseppe Strazzera, Assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici del Municipio ha risposto: «Mi rendo conto dei problemi. Sono vicino a tutti i commercianti in questo momento economico così difficile. Purtroppo la zona è stata oggetto di un cantiere (quello dei marciapiedi n.d.r) infinito e mal organizzato dalla passata gestione, che ha già messo a dura prova la pazienza dei cittadini. Ad oggi stiamo marciando spediti, lavoro quotidianamente per provare a ridurre al minimo i disagi. Abbiamo apportato grandi migliorie al progetto di partenza che, inevitabilmente però, hanno comportato un allungamento delle tempistiche. Siamo sicuri che una volta terminato il tutto, l’arteria stradale nonché l’intera area ne uscirà totalmente rigenerata».