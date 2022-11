Roma, incidente nella galleria Giovanni XXIII: traffico in tilt

La giornata di oggi, lunedì 14 novembre, si apre con un altro incidente all'interno della galleria Giovanni XXIII. Non è di certo questo il migliore inizio settimana auspicabile insomma. Da sempre nemica di Roma, la pioggia fa sorgere problemi su problemi; che siano i rami degli alberi a cadere sul terreno o le buche dell'asfalto a diventare laghi, la grande affluenza di vetture - quotidiana nella Capitale - diventa immediatamente un ingorgo. In questi casi suona sempre la stessa sinfonia; le lamentele e il suono dei clacson non tardano mai ad arrivare. Questa volta, però, la combinazione pioggia, velocità e galleria ha portato a qualcosa di più grave.

L'incidente

Oggi il traffico intenso è stato causato da un incidente stradale. La macchina, col muso rivolto verso la direzione opposta a quella consentita, si è bloccata con le luci lampeggiati nella corsia di destra, lasciando libera e transitabile solo quella di sinistra. Il mezzo di trasporto non ha riportato gravi danni apparenti e fortunatamente il conducente sembra stare bene. Rimane difficoltoso, però, percorrere il tratto di strada della galleria Giovanni XXIII, che, lasciando sgombra solamente una corsia, sta causando importanti rallentamenti. Le altre macchine procedono a passo d'uomo fino al raggiungimento della vettura in questione, di conseguenza, si prevedono ritardi in mattinata e si consiglia una strada alternativa - seppur più lunga, dato che la galleria agevola notevolmente la circolazione - fino a quando il mezzo non sarà rimosso e portato via.