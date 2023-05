Roma, aggredita da sei cinghiali sulla Trionfale mentre è a spasso con il cane: «Mi correvano incontro, per scappare ho sbattuto la testa»

«Ho visto la morte in faccia», continua a ripetere Francesca Gattoni Celli, 50 anni. Ieri sera (17 maggio) stava portando a passeggio il suo cane sotto casa, su via Trionfale, quando si è trovata faccia a faccia con un branco di cinghiali. Sei animali enormi con tre cuccioli al seguito. Per scappare e mettere in salvo lei e il suo cane, un meticcio di taglia media, è caduta sbattendo la testa e ha passato la notte al pronto soccorso.

Barbecue in giardino, 15 cinghiali si presentano: gli invitati si barricano in casa, paura a Trevignano

Cosa è successo?

«Ieri sera verso le 22.30 stavo facendo una passeggiata su via Trionfale con il mio cane. Ero al telefono con una mia amica quando, all'altezza della chiesa di San Francesco, il cane si è girato improvvisamente.

Aveva il pelo alzato e ha cominciato ad abbaiare. Credevo ci fosse un altro cane, invece, mi sono girata e ho visto 6 cinghiali con 3 cuccioli. Erano enormi»,

E cosa ha fatto?

«Gli animali hanno cominciato ad inseguirmi, correvano verso di me. Sono scappata urlando, il cane aveva paura, continuava ad abbaiare, a un certo punto mi ha tirato talmente forte che sono caduta per terra e ho sbattuto la testa e il braccio su un gradino. Il cellulare è caduto per terra, ho perso il guinzaglio e il cane è scappato. Anche i cinghiali sono scappati quando hanno visto arrivare alcune persone. Per fortuna dall'altra parte della strada c'era un medico, uno specializzando dell'ospedale Gemelli che ha chiamato l'ambulanza».

Adesso come sta?

«Sono finita al pronto soccorso dove mi sono stati riscontrati 3 giorni di prognosi per trauma cranico e trauma al gomito. E' assurdo rischiare la vita perché si sta portando a spasso il cane o si va a buttare la spazzatura sotto casa. Ma in che città viviamo? Questo quartiere sta diventando davvero pericoloso. Solo 6 giorni fa, il 12 maggio, poco lontano da qui, su via Stresa, un operatore televisivo de La 7 è stato aggredito da un altro branco di cinghiali mentre era a spasso con i suoi due cani. Anche lui è fuggito ma il cane più piccolo è finito sotto un’auto e ora rischia di perdere una zampa».

E il suo cane?

«Quando ho perso il guinzaglio è scappato per strada, era terrorizzato. Ho avuto paura di averlo perso. Invece per fortuna le mie figlie lo hanno trovato sotto casa impaurito».

Ora ha paura?

«Dico solo che è inacettabile quello che sta succedendo in alcuni quartieri della città. Questa zona è diventata invivibile. Qualcuno deve intervenire prima che succeda qualcosa di grave. Al pronto soccorso mi hanno detto che è un continuo di persone aggredite da cinghiali. Arrivano dalla Camilluccia, da Cortina d'Ampezzo. Sono un'animalista, quello che chiedo è che facessero un piano per spostare questi animali in luoghi verdi più sicuri»