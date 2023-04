Roma, uomo accoltellato in via della Pineta Sacchetti: è grave. Arrestato nigeriano con precedenti

Una lite, a due passi da un supermercato in via della Pineta Sacchetti a Roma, poi l'accoltellamento. Un uomo, cittadino nigeriano con precedenti, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Borgo. L'uomo aggredito è grave: è ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli dopo esser stato accoltellato dopo una lite nel quartiere a nord-ovest della Capitale.

Roma, vede l'ex con un'altra e lo accoltella in strada al Quadraro. «Traditore, hai un'altra»

Lite a via della Pineta Sacchetti: uomo accoltellato

L'uomo accoltellato, 35 anni, ha cominciato a litigare stamattina intorno alle 10 con un altro uomo di 32 anni (quello poi arrestato). All'arrivo degli agenti di polizia la vittime era a terra ferita da un fendente al fianco mentre l'aggressore, ancora sul posto, ha tentato la fuga. Bloccato dagli agenti è stato arrestato. Il 35enne è stato trasporto al policlinico Gemelli in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.