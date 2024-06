Venerdì 14 Giugno 2024, 06:59 - Ultimo aggiornamento: 07:00

Minacciano, usano la violenza, seminano terrore nel luogo che tutti riteniamo il più sicuro, la casa, e poi portano via tutto quello che possono: gioielli, orologi, contanti e altri beni di valore. Bottini spesso di centinaia di migliaia di euro rubati in ville o in appartamenti. È un escalation di colpi messi a segno dall'inizio dell'anno in diverse zone della Capitale: da Monteverde a piazza Bologna, fino alla Balduina. Rapine a opera di malviventi, spesso armati, che non si fermano di fronte a nulla: entrano in azione anche con i padroni di casa all'interno delle abitazioni, senza temere di essere sorpresi in flagrante.

Roma, marito e moglie (e il figlio) picchiati con dei cacciavite e rapinati in casa: bottino da 300mila euro

I DATI

I PRECEDENTI

Un fenomeno sempre più frequente, come confermano i dati delle forze dell'ordine. Nei primi cinque mesi dell'anno le persone arrestate dalla polizia e dai carabinieri per questo tipo di reato sono state 28. Sempre 28 sono state quelle denunciate per il medesimo motivo. Il colpo di ieri, in cui è rimasto coinvolto un manager romano, avviene a poche ore di distanza dalle due rapine avvenute martedì sera, tra le 21.30 e le 22.30, in due distinti appartamenti. Due bande, quasi certamente diverse, hanno messo a segno due colpi per un totale di oltre 300 mila euro. La più sostanziosa è quella avvenuta in via Antonio Gallonio, vicino a piazza Bologna. Secondo quanto raccontato dalle vittime, tre uomini di origini sudamericane, tutti a volto coperto e armati di cacciavite, sono entrati da una finestra, sorprendendo una coppia di ex imprenditori, lui 82enne e lei di tre anni più giovane. In casa con loro c'era anche il figlio di 56 anni. I tre sono stati minacciati e costretti ad aprire la cassaforte. La banda ha preso tutto quello che c'era ed è fuggita via con un bottino, tra denaro e gioielli, di almeno 300 mila euro. Poche ore dopo, in via Appio Claudio, un altro gruppo di malviventi ha fatto irruzione nella casa di una coppia di coniugi, lui 80enne, lei 70enne. La banda, anche in questo caso, è entrata da una finestra. Erano tutti a volto coperto e armati di cacciavite. Hanno minacciato i due e si sono fatti consegnare quello che avevano in casa: quasi duemila euro, tra contanti e orologi.Un bottino decisamente inferiore rispetto a quello che sono riusciti a rubare i tre uomini che il 17 maggio hanno fatto irruzione in un appartamento alla Balduina. Armati, hanno preso in ostaggio una donna di 75 anni e la figlia di 39, che stavano dormendo. In soggiorno hanno raccolto tutta l'argenteria, poi con le minacce si sono fatti aprire la cassaforte e hanno preso gioielli e oro. Un colpo dal valore di 100 mila euro.Una cifra ancora più alta invece quella della rapina messa a segno da un vero e proprio commando, lo scorso 8 aprile, nella villa dell'imprenditore Stefano Proietti, a Monteverde. Sei o sette persone, armate di pistola e con volti travisati, sono entrate nella villa prendendo in ostaggio l'imprenditore, sua moglie, i due figli e la coppia di domestici. Minacciate e tenute in ostaggio per quasi un'ora, le vittime sono state costrette ad aprire un armadio blindato che conteneva contanti e gioielli del valore di oltre 300 mila euro. I ladri poi sono fuggiti via.