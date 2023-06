Mercoledì 28 Giugno 2023, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 21:51

Una ragazzina uccisa a coltellate da un suo coetaneo, che poi ha trasportato il cadavere per un centinaio di metri in strada nascondendolo all'interno di un sacco della spazzatura a sua volta messo in un carrello della spesa. È orrore nel quartiere di Primavalle a Roma dopo il ritrovamento del corpo di una ragazzina romana di 17 anni, Maria Michelle Causo: ad accoltellarla a morte sarebbe stato un altro minorenne che ha cercato di disfarsi del corpo ed è stato fermato.

La segnalazione del passante

A chiamare il 118, da cui poi è arrivata la chiamata ai poliziotti, è stato oggi pomeriggio un passante che, al centralinista del numero per le emergenze, ha raccontato di aver visto un ragazzo trascinare un carrello della spesa dal quale gocciolava del sangue. All'arrivo degli agenti in via Stefano Borgia, a Primavalle, la macabra scoperta del corpo della minorenne.

La vicina: "Cercavano le telecamere"

«Sono venuti i poliziotti a citofonarmi, poiché mia madre che vive con me era la custode della scuola sulla via, cercavano le telecamere. Quando però ho chiesto cosa fosse successo mi hanno risposto che non potevano dire nulla». Lo racconta all'Adnkronos un residente di via Stefano Borgia, a Primavalle. «Quando sono uscito con la mia compagna a vedere cosa fosse successo - continua - ho visto tantissimi poliziotti e un capolino di gente. Da lì la notizia è rimbalzata ovunque. Sono scioccato e preoccupato».