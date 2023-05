Roma, pane (ancora sigillato) buttano nella spazzatura a Monte Mario. «Uno schiaffo a chi soffre la fame»

Eludere lo spreco alimentare? Sicuramente non una priorità per chi ha deciso di gettare nel bidone dell’immondizia tre scatole colme di confezioni, perfettamente sigillate, di pancarré. A quanto pare, a Monte Mario, non occorre per forza recarsi ai supermercati per poter trovare del cibo… ironicamente parlando, basta dirigersi verso i raccoglirifiuti posizionati in Via Vincenzo Troya, nei pressi di Piazza Guadalupe. Lo scenario che si prospetta davanti agli occhi dei passanti lascia l’amaro in bocca: non una, non due, ma ben tre scatole piene, fino all’ultimo centimetro, di confezioni, ancora chiuse ermeticamente, di pane in cassetta, abbandonate – senza troppe remore – accanto a spazzatura di vario genere e a capi di vestiario ormai logori e malandati. Un piccolo gruppo di persone, fermatosi di fronte ai bidoni dell’immondizia “incriminati”, esprime un giudizio unanime di profondo disaccordo.

«Questo gesto è ignobile, è uno schiaffo in faccia a tutte le persone che soffrono la fame» afferma con rammarico una signora. «Perché buttarlo? Non vi era un’altra soluzione? C’è gente in reale difficoltà e noi ci prendiamo il lusso di disfarci del cibo come se nulla fosse! Una grandissima mancanza di rispetto», spiega un uomo, decisamente contrariato e alquanto infastidito. Ignoto il motivo che ha spinto chi ha compiuto l’azione, a farla. Ciò che è certo è solo il fatto compiuto, insieme alla consapevolezza che da un gesto moralmente irrispettoso non possono che derivare indignazione e parole di fuoco.