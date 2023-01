Venerdì 6 Gennaio 2023, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 16:04

«Roma è un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi» raccontava Alberto Sordi, uno tra i più grandi figli della Città Eterna. Ed aveva ragione. Dalla Terrazza del Pincio, al Palatino fino a Piazzale Socrate: sono tantissimi i punti panoramici dai quali osservare la grande bellezza del Colosseo o di San Pietro.

La panchina di Themino

Proprio per questo da qualche mese un famoso content creator di Tik Tok, Themino, aveva comprato e messo a disposizione di tutti una panchina di plastica per godere della splendida vista che Balduina regala. Un’idea pensata e voluta come sola conferma del suo amore incondizionato per quel posto. Il video non fa in tempo a diventare virale, più di 6 milioni di visualizzazioni, che arriva la triste notizia.

Gli inaspettati e ripetuti atti vandalici

Vandalizzata, rotta e poi abbandonata la panchina è stata distrutta per ben due volte dal comportamento illogico e incivile di alcune persone. A distanza di qualche settimana, precisamente il 23 dicembre, l’influencer ha portato sul posto una nuova seduta dalla quale poter ammirare nuovamente il paesaggio. Stavolta, anche un chiaro messaggio è stato scritto sulla panca dal giovane: «Piazzale Socrate merita rispetto». Ma ancora una volta la richiesta è stata vana. Prima della fine del 2022, infatti, la panchina è stata nuovamente danneggiata. L’ultimo aggiornamento di Themino sulla vicenda, è arrivato questa mattina tramite una storia postata sul suo Instagram. La seduta anche se senza una gamba è ancora lì. Chissà adesso se ci saranno nuovi sviluppi, ma quello che sicuramente non manca è il supporto o la vicinanza ad un’idea così romantica volta alla tutela di uno degli spiazzi più belli di Roma.