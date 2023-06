Roma, riaprono gli uffici anagrafici di Circonvallazione Trionfale 19: ecco gli orari

Riaprono gli uffici anagrafici della sede del I municipio di Circonvallazione Trionfale 19 e da oggi saranno nuovamente disponibili ai cittadini. Cinque gli sportelli a disposizione che saranno aperti lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e poi dalle 14.00 alle 16.00 e infine il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 dove si riceverà solo su appuntamenti già concordati con l’ufficio della sede. Nei cinque sportelli polifunzionali si potranno potranno ottenere i certificati di nascita, morte, residenza ed altro, come per gli atti notori e le carte d’identità elettroniche.

Carta d'identità elettronica a Roma, arriva un nuovo open day nel Municipio V. Tutte le informazioni

«Lo avevamo promesso in campagna elettorale e lo abbiamo mantenuto - ha commentato la presidente del I municipio, Lorenza Bonaccorsi - finalmente riapre il servizio anagrafico nella sede di circonvallazione Trionfale.

Con l’inaugurazione riconsegniamo ad una parte del municipio servizi di prossimità essenziali. Piccoli passi avanti per rendere più facile la vita dei cittadini tutto il territorio, specialmente quelli di Prati, che non dovranno arrivare fino al centro per un semplice documento». Un’apertura commentata positivamente anche dall’Assessore municipale al Bilancio e alle Attività Produttive, Jacopo Scatà: «Questa è un’ulteriore tappa di un disegno del municipio, che sta cercando di portare ed attivare su tutto il territorio servizi vicini ai cittadini. Una tappa su cui abbiamo lavorato fin dal primo giorno del nostro insediamento». Ricordiamo che a fine gennaio di quest’anno nella visione della citta’ dei 15 minuti, nella stessa sede di via Trionfale, era stato inaugurato uno sportello per favorire la nascita delle comunita’ energetiche, lo sportello Europa, dedicato a David Sassoli, aperto per avvicinare l’Ue ai cittadini e alle imprese, e un altro, chiamato Progeu, per aiutare cittadini e imprese ad accedere ai fondi comunitari.