Roma, a Monte Ciocci arriva il “villaggio di Natale”: i bambini al parco per nuovi giochi

Si respira nell’aria un allegro clima natalizio! Certo, a Roma non avremo la neve ma a farci sentire l’arrivo di una delle feste più amate dell’anno ci pensano i festosi eventi a tema, organizzati per grandi e piccini! Tra le iniziative troviamo il suggestivo “Villaggio di Natale”: l’appuntamento è il giorno 8 dicembre a Monte Ciocci – entrata via Lucio Apuleio – precisamente dalle ore 10.00 alle ore 18.00. È prevista una giornata da spendere piacevolmente con amici o familiari svolgendo attività di ogni genere.

I bambini sono i benvenuti – lo conferma anche il programma ideato dal Casotto Monte Ciocci: avranno l’opportunità di esprimere i loro pensieri e le loro idee riguardo questa festa, di portare la personale letterina a Babbo Natale e di dilettarsi in un’entusiasmante caccia al tesoro. Si potranno creare braccialetti, portachiavi e lecca-lecca natalizi e vi saranno laboratori volti alla decorazione di alberi di Natale. Per non dimenticare i giochi da tavola: bocce e bowling da tavolo, scacchi e subbuteo! Insomma, si prospetta tanta gioia e spensieratezza il giorno dell’Immacolata!