Giovedì 29 Giugno 2023, 22:46 - Ultimo aggiornamento: 22:51

«Lei stava con me. Non le interessava nessun altro». La voce del fidanzato di Michelle Causo, è rotta dal pianto e dallo strazio per l’inaccettabile. All’indomani del terribile delitto che ha scosso Primavalle dove la 17enne è stata uccisa da un coetaneo, massacrata da una scarica di coltellate che hanno cancellato ogni idea di futuro. «Sono distrutto» ripete il 17enne, negli ultimi mesi legato alla giovanissima vittima e ora, diventato pure lui, un tragico protagonista del brutale omicidio: «Non so perché quella mattina sia andata a casa sua - dice - non me lo ha detto. Quello che so, è che lei era la mia fidanzata, stava con me e non le interessava nessun altro». Eppure la narrazione su quanto avvenuto nell’appartamento dell’assassino di via Giuseppe Benedetto Dusmet è ancora piena di punti bui. «Mi aveva detto che sarebbe uscita - racconta ancora il giovane - ma anche che sarebbe rientrata subito. E invece, purtroppo non è andata così».





Michelle, Mimmi per gli amici, è stata ritrovata ormai senza vita in un carrello della spesa intorno alle cinque del pomeriggio di mercoledì. Il cadavere nascosto sotto le coperte intrise di sangue. A portarla dietro i secchioni della spazzatura di via Stefano Borgia, a una manciata di metri dal luogo del delitto, il suo assassino. «Non so davvero cosa dire, sono distrutto» ripete il fidanzato che sui social sfoga tutta la sua rabbia. “Insieme per sempre” si legge nel profilo Instagram che ha aperto per ricordare la fidanzata con una lunga carrellata di foto, video, canzoni, dediche e post.

«Il primo giorno senza di te»

«Sei il mio angelo, ti amerò per sempre. Il primo giorno senza di te è la cosa più brutta che mi poteva capitare. Amore mio: dove sei?» scrive nella prima foto in cui Michelle si appoggia alla sua spalla e sorride alla telecamera. E poi tanti video in cui i due ragazzi si riprendono al ristorante, davanti alla tv, con gli amici. Ancora: una foto di Michelle che sorride allo specchio: «Nessuno ti può ferire adesso amore mio», scrive il fidanzato. Ma tra i post c’è anche tanta rabbia contro il ragazzo che ha ucciso, ancora senza un perché, la 17enne: «Un’altra giovane anima se n’è andata in cielo oggi a causa di un uomo: ora basta! Giustizia per Michelle». Una rabbia che non si placa. Nella lunga carrellata dei ricordi, c’è anche un video del giovane killer che si riprende mentre canta e balla: «Sei un assassino- scrive- non meriti di vivere».

I tasselli del mosaico compongono il volto di Michelle che nelle foto e nei video appare serena, felice. Poi l’ultimo scatto: il luogo dove il corpo di Michelle è stato ritrovato. Sul muretto, dietro i cassonetti di via Stefano Borgia, nella notte è apparsa una scritta: «Ciao Mimmi» con un grande cuore disegnato accanto. Una scritta per non dimenticare un’altra vita spezzata.