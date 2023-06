Michelle Causo, i ragazzi del «Bronx» di Primavalle: «Era una dura ma neanche lei ce l'ha fatta, qui c'è solo droga»

«Qui non c'è niente, solo droga, uscire da questo cemento è difficile». In questo pezzo di periferia romana ora non si parla d'altro. A volte sussurrato, a volte gridato, il nome di Michelle Causo si fa strada tra le mura dei palazzi e per le strade. Di bocca in bocca, dagli anziani ai più giovani. La distesa di fiori «per Misci» si arricchisce di nuovi perali, sempre più passanti si fermano per lasciare un ricordo, un peluche, una lettera. C'è chi passa davanti e si fa il segno della croce, chi abbassa lo sguardo e scrolla la testa, chi in silenzio si ferma. «Eppure è un quartiere tranquillo», dicono i residenti più caparbi. «Come in ogni periferia è possibile ci siano brutti giri, ma non si è mai arrivati a tanto», afferma una donna.

Michelle, Primavalle e il «Bronx»

I giovani però sembrano aver perso la speranza.

Il nonno

Ma Michelle era anche dolce, anzi «era il mio fiore - dice piangendo il nonno - Aveva detto che sarebbe tornata per preparare il pranzo, ora è in cielo con la nonna». Il quartiere è tutto cemento, blocchi tutti uguali, uno affianco all'altro, palazzi senza balconi, contraddistinti solo dal colore, blu e gialli e dai numeri civici. «Un quartiere popolare come altri. Alcune palazzine sono tranquille, abitate da carabinieri, finanzieri e poliziotti - spiega un altro residente - altre meno. È sicuramente una tragedia figlia del disagio», conclude. La vita qua pare scorrere più lentamente, tutto sembra essersi fermato nel tempo.

La casa dove è stata uccisa

Passando per via Dusmet, si notano ancora le volanti della polizia di fronte la palazzina dove abita il ragazzo e dove è morta Michelle. Sul portone è stata appesa una rosa rossa, a terra l'ormai cancellata traccia di sangue. Dal balcone del presunto assassino, presumibilmente quello al secondo piano, svolazza una bandiera dell'Italia e sullo stendino ci sono ancora i vestiti stesi ad asciugare. Fuori dal Liceo Vittorio Gassmann, quello frequentato dalla ragazzina, campeggiano bottiglie di prosecco vuote, a segnalare la fine degli esami di maturità. L'ingresso chiuso, il silenzio delle aule vuote rimbomba forte, Michelle le ha frequentate. Il preside Vincenzo Lenzoni, conferma la sua vicinanza: «perdiamo una figlia ma la scuola c'è», dice rivendicando l'unico avamposto di società. Oggi il quartiere ricorda la giovane vittima, lunedì ci sarà una fiaccolata dove, puntuale ad ogni fatto di cronaca e disagio, arriva l'adesione del movimento di Giuliano Castellino, già Forza Nuova e tra quelli che guidò l'assalto alla Cgil,: 'Il popolo rialzerà la testa', dice in un video che rimbalza tra le chat di quartiere. «Qui neanche Michelle che era una tosta ce l'ha fatta», dice una ragazzina. «Qui non c'è niente, solo droga, uscire da questo cemento è difficile», dice. Poi si alza e se ne va.