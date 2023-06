Mercato di Ponte Milvio, arrivano i fondi per la riqualificazione

“Siamo l’unico municipio di Roma ad aver vinto il bando della Regione Lazio che destinava 3.600.000 euro per la riqualificazione dei mercati”: ad annunciarlo con soddisfazione è l’Assessore al Commercio del Municipio XV Tommaso Martelli.

Uscito lo scorso anno, all’avviso pubblico ‘Misure per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche’ vi hanno preso parte i Comuni del Lazio e i Municipi di Roma Capitale interessati alla riqualificazione dei mercati, alla messa a norma delle strutture, all’innovazione tecnologica, alla creazione e organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti e alla promozione delle strutture sul territorio.

“Un’ottima notizia per un progetto che abbiamo presentato a novembre e per cui vogliamo ringraziare l’amministrazione regionale che in soli sei mesi ha valutato le domande e il nostro Ufficio Tecnico per il grande lavoro svolto che ha portato alla vittoria”, aggiunge Martelli.

Nello specifico gli interventi, la cui data di inizio è ancora da stabilire, saranno volti in particolare alla riqualificazione e al decoro (dalla segnaletica interna ed esterna alla ritinteggiatura) del mercato coperto di Ponte Milvio che da tempo necessità di un rilancio: tra questi, in particolare la realizzazione di un punto di raccolta per una migliore gestione dei rifiuti, la realizzazione di uno spazio comune aggregativo con l’installazione di panchine multifunzionali adibite alla ricarica di biciclette elettriche e di dispositivi elettronici.

Dal municipio fanno sapere anche che sono state intraprese azioni per verificare la regolarità dei banchi, la metà dei quali al momento ha le serrande abbassate, che a novembre saranno rimessi al bando con alcune novità.

Come l’ampliamento degli orari di somministrazione, per rendere il mercato fruibile oltre il consueto orario mattutino.

“Con la stessa attenzione e responsabilità continueremo a lavorare anche al recupero di tutte le altre aree mercatali di Roma Nord”, fanno sapere in una nota il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’Assessore Martelli.