Mamma ho finito le medie: torna nel Municipio XIV la giornata di orientamento per le scuole superiori

Una giornata di orientamento per la scelta della scuola superiore dedicata agli studenti che si apprestano a terminare il primo ciclo di istruzione. Dopo lo stop causa pandemia, torna il “Salone dell’orientamento”, evento organizzato dal Municipio Roma XIV ed InformaGiovani di Roma Capitale.

L’appuntamento è per sabato 17 dicembre, ore 10, presso il comprensorio Santa Maria della Pietà (Sala Basaglia, Padiglione 26 – 1° piano). Obiettivo dell’evento, denominato “Mamma ho Finito le Medie”, quello di offrire agli studenti e alle loro famiglie un momento di riflessione, mettendo a disposizione informazioni utili per facilitare il percorso di scelta.

In sala saranno allestite delle postazioni dedicate con materiale informativo. A presidiarle ci saranno i referenti degli Istituti del territorio, che potranno rispondere alle eventuali domande di studenti e famiglie. Tra le scuole superiori che hanno già confermato la presenza: GASSMAN, TORRICELLI, SENECA, EINSTEIN – BACHELET, DOMIZIA LUCILLA, EINAUDI, FERMI, DE AMICIS – CATTANEO, CFP Enzo Baldoni, CIOFS FP LAZIO, ISISS MAGAROTTO, PASTEUR.

Inoltre, alle ore 10 il servizio Informagiovani terrà un intervento di orientamento che potrà essere ripetuto nel corso della mattinata. Sarà anche esposta una panoramica completa dell’offerta formativa. Secondo il presidente della commissione Scuola e Politiche per la Famiglia del Municipio XIV, Andrea Montanari, “la scelta della scuola superiore è il primo grande passo per i ragazzi e le ragazze, il primo passaggio nell’età ‘adulta’. Per questo, – ha spiegato - insieme all’Assessora Claudia Salerno, al vice presidente di commissione Simone Lepri ed alla Asl RM1, abbiamo voluto mettere a disposizione tutti gli strumenti possibili”.