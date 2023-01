Sabato 21 Gennaio 2023, 00:00

Due donne morte, madre e figlia e un sottofondo che mescola dolore e malattia ma anche riti esoterici, draghi bianchi, tavole “ouija”, preparati per la fertilità e ancora tuniche con cappucci, quaderni con frasi sconnesse, numeri e simboli che richiamano il satanismo e l’occultismo. È avvolto dal mistero il macabro ritrovamento di giovedì in via Giulio Salvadori, quartiere Monte Mario. Due donne vengono trovate cadaveri, la prima Elena Bruselles, aveva 83 anni, affetta da alzheimer era da tempo costretta a letto. Qui è stata rinvenuta quasi mummificata, il decesso risalirebbe a diverse settimane fa. In un’altra stanza c’era la figlia Luana Costantini 54 anni, morta da almeno cinque giorni.

Bisognerà aspettare l’autopsia per capire come e quando sono morte. Potrebbe sembrare l’ennesima storia di solitudine e difficoltà: la madre anziana assistita solo da una figlia che probabilmente dopo anni non ce l’ha fatta più e che pure però, ha vissuto in casa, per giorni con la madre morta senza chiedere aiuto lasciandosi poi finire dagli stenti. Sarebbe facile chiuderla così ma per ora non è possibile: in quell’appartamento al piano terra sono accadute cose che meritano di essere approfondite per quello che hanno riguardato, per le persone che pure hanno abitato fino a Capodanno con le due donne. I cadaveri dunque ma anche oggetti che richiamano l’esoterismo e pure il satanismo sono stati trovati in casa.

Oggetti che descrivono un trascorso, almeno per la donna più giovane, fatto di riti e appartenenza a gruppi “spirituali” che promuovono via social lezioni sui fenomeni paranormali e vendono a 30 euro - “pozioni” di olio di Cupido e di fertilità, preparate, come si vede in molti video, proprio in quell’appartamento. Elena nella sua vita era stata un’infermiera, la figlia un’operatrice sanitaria che, come ricorda una collega, «ha lavorato al Santa Maria della Pietà ma poi con la pandemia era stata sospesa fino a licenziarsi perché era una no vax». Nella sua vita circa tre anni fa era entrato un uomo di molti anni più giovane, che si fa chiamare “shamano”, senza lavoro e con una pensione di invalidità per pregressi incidenti che ne avevano segnato il corpo.

LA RELAZIONE

Si occupa di esoterismo, Luana è attratta dall’occultismo, i due iniziato a tessere una conoscenza, fatta di messaggi e chiamate, poi si incontrano: lei per dieci giorni va in Puglia poi lui si trasferisce, con tanto di residenza, nell’appartamento di via Salvadori. Ci resta fino a Natale insieme ad un amico e ideatore del gruppo “Cubytrix” quel gruppo di cui Luana era diventata una sostenitrice con tanto di dirette Facebook per promuovere un altro “modello” di vita. I due uomini vivono entrambi nell’appartamento fino a Natale e uno dei due ricorda «quella seduta del 31 ottobre per richiamare i morti in cui qualcosa è andato storto e da lì è stato tutto peggio fino al momento che con il compagno di Luana abbiano deciso di andare via».

Nessuno dei due è più tornato in quella casa, nessuno dei due - stando alle parole di entrambi - ha più avuto notizie dai primi di gennaio di Luana e di sua madre. Da quanto trapela dal distretto di polizia Primavalle al momento è stato aperto solo un fascicolo “modello K”, relativo “a fatti nei quali non si ravvisano reati allo stato degli atti, ma che possono richiedere approfondimenti”. «Luana e la madre hanno sempre vissuto qui - raccontano Peppe e il figlio Stefano, titolari di un’autofficina - l’abbiamo vista alla finestra dopo Natale poi più nulla, la luce in casa era sempre accesa ma non rispondevano». Sono stati loro ad allertare i soccorsi. «Il compagno di Luana era un tipo strano, lei era cambiata». Poi è morta, la madre prima di lei.