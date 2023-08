I ladri colpiscono ancora a Ottavia, studiati i movimenti delle famiglie della zona

C’è chi va in vacanza e chi, invece, approfitta delle vacanze altrui: i ladri colpiscono ancora e lo fanno nel buio della notte.

Truffa di Ferragosto a Roma, finto volantino del Ministero per i controlli: «Lasciate casa». È allarme ladri

A Via Maestre Pie Filippini, verso le tre del mattino, i residenti riportano di essersi allarmati per via di alcuni rumori sospetti. Il suono provocato dal divellimento della grata di ferro di una finestra e dalla perforazione del vetro della medesima, infatti, attira l’attenzione dei vicini della villetta presa sotto attacco dai delinquenti. Villetta, questa, appartenente ad una famiglia che al momento dell’invasione, non si trova a Roma.

A quanto pare, i ladri avevano studiato i movimenti della famiglia prima di agire: sapevano che quella notte non sarebbe stata presente in casa e credevano nella riuscita del colpo.

Colpo che, però, non ha portato i suoi frutti. Difatti, hanno fatto dietro front con l’amaro in bocca, tenendo tra le mani un bottino quasi insignificante – certamente non quello che si erano prefissati di ottenere.

Purtroppo, le calde temperature estive non fanno desistere i ladri dal commettere simili infrazioni e a quanto pare non ferma loro neanche la presenza in casa degli stessi residenti: nel mirino vi è anche via Luisa Spagnoli. Questa volta, si sarebbero arrampicati, servendosi delle tubature, al fine di raggiungere i piani più alti delle palazzine di edilizia popolare. Una volta entrati all’interno delle stesse, avrebbero usato delle sostanze per addormentare i residenti e rapinarli: borsette rovesciate e svuotate, soldi spariti e con loro anche bancomat e carte di credito.

“Le avvertenze non sono mai troppe: attenzione!”, afferma un abitante della zona, stanco, come gli altri, di vivere nella paura.