Incidente al Foro Italico, detriti affilati e appuntiti abbandonati sullo spartitraffico

Lamiere, pezzi di motore e cuscinetti dell’airbag. Tutti accatastati in via del Foro Italico, precisamente all’altezza dei campi sportivi in direzione San Giovanni. Un tappeto metallico ricopre da giorni il marciapiede che separa i due sensi di marcia di una delle vie più trafficate di Roma nord. L’ennesimo incidente che lascia strascichi e disagi nella Capitale.

Incidente al Foro Italico, oggetti affilati e appuntiti

La pioggia, il vento e il maltempo di questi giorni stanno peggiorando la situazione. Infatti, i resti delle autovetture lasciati lì selvaggiamente, si stanno rivelando estremamente pericolosi per la viabilità della strada. Spesso e volentieri la ferraglia invade le due carreggiate, costringendo macchine e motorini ad un vero e proprio slalom tra i vari pezzi. Come se non bastasse gli oggetti si presentano affilati e appuntiti al punto giusto, tanto da squarciare anche lo pneumatico più resistente.

«Credo sia quel che rimane del sinistro stradale di qualche sera fa» racconta un ragazzo che lavora alla pompa di benzina poco più avanti «sono stati tre i mezzi coinvolti: una Smart Forfour, che procedeva in direzione stadio Olimpico, una Bmw Serie 1 e una Fiat Panda». Sul posto sembrano essere intervenuti poco dopo l’accaduto gli agenti della Polizia locale. Ma quello che ad oggi è certo e che rimane ben visibile sono solo gli evidenti scheletri di carrozzeria dimenticati da tutti. Il terrore è che si possa assistere a breve ad una nuova catastrofe stradale. La speranza è quella che si possa risolvere, prima che ciò accada, la problematica.