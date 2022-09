Roma, Hasib Omerovic è uscito dal coma: il disabile rom giù dalla finestra resta in condizioni gravi

Hasib Omerovic, è uscito dal coma. Il disabile rom precipitato giù dalla finestra del suo appartamento mentre erano in corso controlli di polizia, è ancora in gravi condizioni. Lo ha annunciato il portavoce dell'Associazione 21 Luglio durante una conferenza stampa in corso alla Camera. «È fortemente sedato e mostra deboli e intermittenti segni di interazione», ha detto «secondo i medici non è possibile stabilire quanto e quali interventi dovrà subire. I tempi saranno estremamente lunghe».

Omerovic, la pista dei pm: quel controllo è degenerato. Via i capi del commissariato

Caso Omerovic: le tappe della vicenda

Ufficialmente quello in via Gerolamo Aleandro, nel quartiere popolare di Primavalle, a Roma, doveva essere un intervento finalizzato all’identificazione degli inquilini. Questa era la disposizione impartita dalla vice dirigente del commissariato locale, Laura Buia, rimossa dal suo incarico insieme allo stesso dirigente Andrea Sarnari, entrambi destinati dal Dipartimento di Pubblica sicurezza ad altri ruoli di ufficio. I quattro agenti, indagati dalla Procura capitolina (a seconda delle posizioni) per tentato omicidio e falso, sarebbero quindi dovuti restare sull’uscio, senza varcare la soglia della porta d’ingresso. Anche perché non avevano un mandato spiccato dalla Procura per fare irruzione nell’appartamento. Invece alle 12,29 del 25 luglio scorso sono entrati in quella casa, non si sa sulla base di quale autorizzazione, considerato che il 36enne Hasib Omerovic è sordomuto e la sorella Sonita (più giovane di lui di sei anni) ha un grave ritardo cognitivo.

Cosa sia successo in quei circa 15 minuti dentro l’appartamento della famiglia di origini bosniache non è ancora chiaro. Fatto sta che Hasib è precipitato dalla finestra dalla sua camera da letto nel cortile condominiale, facendo un volo di 9 metri dal quale è sopravvissuto per miracolo, ma riportando danni probabilmente permanenti.

Giallo a Primavalle, la pista della procura: «In casa di Omerovic un agente sospetto»