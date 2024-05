Roma, il degrado della collina di Monte Mario: lo Zodiaco chiuso e i turisti delusi

La collina di Monte Mario, situata a 140 metri d’altezza, si presenta come uno dei luoghi più suggestivi della Capitale: Roma si manifesta in tutto il suo splendore e il panorama è mozzafiato; insomma, la vista è talmente spettacolare da far commuovere. Purtroppo, però, c’è dell’altro: a passare inosservata non è soltanto la bellezza della città ma anche la condizione di profondo degrado della terrazza. “Ho provato a fare alcune foto: l’erba è troppo alta e compare in primo piano… Sinceramente sono delusa, a quanto pare avevo aspettative troppo alte”. Queste sono le pesanti parole di una turista tedesca, che sognava di vedere lo Zodiaco (aperto). Invece, da tempo è abbandonato al suo destino.

Il suo disappunto non si può biasimare: del resto, è difficile ignorare la presenza di una sterpaglia cospicua ed incolta che rovina lo scenario. “Per non parlare di questo locale dismesso e malandato: un potenziale sprecato”, continua imperterrita la donna.

Le sue parole, crude ma vere, feriscono senz’altro l’orgoglio romano, ma fanno riflettere: il luogo, che offre una veduta incantevole e che andrebbe tutelato e salvaguardato, è invece lasciato inesorabilmente a se stesso; trasandatezza è la parola d’ordine. Lo storico ristorante “Lo Zodiaco”, chiuso da anni, ha un che di spettrale; la catena arrugginita che avvolge i manici della porta di ingresso è dotata di un lucchetto, la cui chiave sembra essere ormai andata persa. Le scritte sui muri, volgari e non, sono la prova dell’incuria e della negligenza nei confronti di un sito che meriterebbe senz’altro di più. La magia della collina di Monte Mario non deve e non può cedere il posto alla trascuratezza: uno spazio tanto bello necessita il giusto rispetto.