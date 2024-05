Davide Carpentieri, il romano (di Ottavia) vince il titolo mondiale giovanile UBO di boxe

Davide Carpentieri, un 21enne di Ottavia, ha vinto il titolo mondiale giovanile UBO di boxe nella categoria peso leggero. Si allena alla palestra Sparta Pugilato di Boccea sotto la guida dei maestri Alessandro e Ivan Filippo. Qui in foto anche con Daniele Giannini, Lega. Nonostante la giovane età e i soli 25 incontri, Carpentieri ha mostrato un grande talento, vincendo 5 incontri per KO. Descritto come determinato e resiliente, ha iniziato a lavorare in un cantiere a 13 anni, sviluppando notevoli capacità fisiche. La palestra Sparta Pugilato è rinomata per il suo impegno sociale, offrendo ai giovani un'alternativa alla strada. La vittoria di Carpentieri dimostra come il talento e la dedizione possano portare a risultati straordinari. Una storia di vittoria per Roma e per le sue periferie.

