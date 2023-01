Lunedì 16 Gennaio 2023, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 17 Gennaio, 07:06

Rita ha aperto la finestra e si è lanciata nel vuoto. Da anni, secondo quanto la polizia ha finora potuto accertare, la donna soffriva di depressione. Sarebbe stato anche il figlio, presente ieri mattina sul posto, a confermarlo. Un gesto estremo arrivato come epilogo di una lunga sofferenza. Il suo gesto tuttavia rischia ora di far morire un'altra donna. La signora Rita infatti gettandosi dalla finestra di un appartamento di via Attilio Friggeri (zona Balduina) è finita addosso ad una donna che proprio in quel momento stava camminando sul marciapiede. Non l'ha potuta evitare e così l'ha travolta. Triste fatalità: ad essere colpita una romena classe 1981, Paula Nausica Cucu, che stava recandosi a lavoro.

LE CONDIZIONI Entrambe sono state trasferite in codice rosso in ospedale e quando sul posto sono arrivate le ambulanze le donne erano tutte e due vigili e coscienti ma le loro condizioni sono comunque apparse immediatamente molto gravi. Il volo della prima da diversi metri di altezza, la velocità acquisita e l'impatto violento, hanno provocato ad entrambe diverse fratture, alcune delle quali molto complesse. La signora Rita, classe 1940 è stata trasferita al policlinico Gemelli, la giovane romena invece è stata ricoverata all'ospedale San Carlo di Nancy. L'incidente è avvenuto non lontano da una nuova farmacia di quartiere che sta per aprire al pubblico. Diverse le persone che in attesa dei soccorsi, si sono fermate per prestare aiuto. C'è chi ha provato a dare conforto alla donna più giovane che piangeva lamentando l'impossibilità di muoversi. La seconda in uno stato di completa confusione non è riuscita, stando alle parole di alcuni passanti, a proferire neanche il proprio nome. Ad occuparsi della vicenda sono gli agenti del commissariato Monte Mario. Sicuramente se la signora non avesse trovato il corpo della ragazza sarebbe morta sul colpo. Si è lanciata dal terzo piano in un tentato suicidio maturato probabilmente al termine di un profondo e lungo disagio. Si poteva evitare? Su questo sarà la polizia a fare chiarezza anche perché a rimanere colpita c'è anche un'altra donna che rischia di restare a vita con i segni di questo terribile incidente. Bisognerà capire se la donna fosse da sola a casa, se qualcuno magari che l'assisteva si sia distratto, se abbia invece compiuto il gesto nella totale solitudine. «È davvero molto triste quello che è capitato - commenta una residente - una triste fatalità dietro cui forse si nasconde il dramma della solitudine e della malattia». Chi ha assistito all'incidente è rimasto senza parole.

Venezia, una turista si lancia nel vuoto: Alberto Crispo agente eroe la salva come nei film

I TESTIMONI «Abbiamo visto quella giovane donna restare schiacciata non capivamo all'inizio, non ci sembrava possibile che fosse stato per un'altra donna che si era lanciata dal balcone». Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Scientifica per compiere i rilievi e il tratto di via Friggeri è rimasto chiuso per svariate ore al fine di far ultimare le verifiche. Si allunga di certo la lista dei suicidi o dei tentati suicidi: solo qualche giorno fa una ragazza, scomparsa da casa da alcune ore, è stata trovata morta sulle banchine del Tevere. Si era lanciata da un parapetto, per lei non c'è stato nulla da fare.