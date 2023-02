Roma, “Tutti taxi per amore”: nel XIII municipio la solidarietà si fa “viaggiando”

Nel XIII municipio la solidarietà si fa in taxi e porta il nome della onlus “Tutti taxi per amore” del presidente Marco Salciccia. Un’associazione che supporta le persone fragili e senza fissa dimora, dà voce alle donne schierandosi contro la violenza di genere, organizza passeggiate in taxi e navigazione sul Tevere con le bambine, i bambini e le mamme della Comunità Ucraina ospitati negli alberghi messi a disposizione dalla Protezione Civile regionale, raccoglie cibo per i nostri amici pelosi e tanto altro, insomma una bella realtà nata nel XIII municipio a Roma da ormai 8 anni. Le iniziative della Onlus si spingono ogni volta oltre i confini capitolini e coinvolgono nove città in tutta Italia: Roma, Milano, Mestre, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Lecce, Messina e ancora una volta mantenendo fede alla sua storia al fianco di centinaia di tassisti.

Sì perchè la onlus è nata a Roma nel 2015, dall'entusiasmo e la volontà di 4 tassisti che iniziarono a dare vita ai primi progetti mirati all'inclusione sociale, perchè proprio i taxi nelle città sono un osservatorio privilegiato soprattutto verso chi ha bisogno di aiuto o per coloro che la società fatica a vedere, è un dovere morale e un impegno civile. La onlus coinvolge l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale e cerca la collaborazione dei Municipi e di numerosi Enti ed Associazioni del territorio come per il progetto di gennaio di qualche settimana fa, Amici fragili, mirato a contrastare il freddo del periodo invernale con la raccolta di coperte e cibo, abbigliamento, prodotti di igiene personale, prodotti alimentari non deperibili, altri beni utili raccolti per i senza fissa dimora e per le famiglie in difficoltà della Capitale a cui hanno collaborato anche Sant’Egidio e City Angels.