Roma: sciame d'api trova riparo nella camera da letto: paura per un'anziana donna (disabile e allergica)

Attimi di panico, ieri, in un appartamento a Montespaccato, a Roma: nella camera da letto di un’anziana (disabile e allergica) uno sciame d’api si è posato vicino alla finestra della stanza. Alcuni insetti si sono introdotti nella stanza scatenando momenti di terrore. La donna è riuscita ad allertare la figlia che immediatamente si è recata a casa della mamma e l’ha condotta in un’altra sala. «E’ stata una corsa contro il tempo - ha spiegato a “Il Messaggero” Andrea Lunerti chiamato tempestivamente per mettere in sicurezza l’abitazione - le api non erano molte, ma tuttavia si è creata una situazione di pericolo per la signora Maria impossibilitata a “difendersi”. Ho aperto il celetto e poi il cassone della finestra ritrovandomi di fronte una “sorpresa”».





Cosa è successo

Da un’accurata ispezione nella stanza e soprattutto nel vano cassone la scoperta è stata una Regina di Vespa Orientalis pronta a fondare il nido. «La spiegazione è molto semplice - osserva l’etologo - le api avevano sciamato, ma una volta giunte sul luogo sono state messe in fuga dalla Orientalis in piena costruzione.

In queste situazioni è sempre opportuno avere zanzariere ben montate e massima attenzione ai voli in prossimità delle finestre: ogni piccola fessura andrebbe chiusa e, in ogni caso, è consigliato - sostiene Lunerti - sollevare le serrande con le finestre chiuse e controllare che non vi siano movimenti "particolari" di insetti». Una certezza: «La stagione delle Orientalis, a Roma, è vicina».