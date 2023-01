Sabato 21 Gennaio 2023, 07:12

«Ho sentito un tonfo, ho pensato di aver investito qualcuno, fortunatamente nonostante l'urto sono riuscito a tenere la strada: quando ho capito che ci avevano lanciato un masso ho pensato che ci fossimo salvati per miracolo». Marco, 29 anni, era a bordo della sua Smart con la compagna e racconta gli attimi di terrore vissuti qualche giorno fa. «Stavamo percorrendo via Gregorio XI, erano le 18 circa - spiega - dopo l'urto abbiamo cercato uno spazio per fermarci e una signora che stava passeggiando ci ha detto di aver visto che qualcuno dalla collinetta aveva lanciato un masso». Il grosso sasso ha danneggiato pesantemente lo sportello del passeggero. Marco ha chiamato i carabinieri «e subito è arrivata una pattuglia, i militari sono stati gentilissimi con noi e hanno iniziato a controllare la zona».

Frana investe il treno per Roma: paura tra i passeggeri. Il sindaco: «È venuto giù un costone»



IL TERRORE

Nel quartiere la chiamano «la collinetta», un giardino che costeggia via Gregorio XI diventato ormai un incubo per i residenti. Da giorni infatti c'è qualcuno che prende di mira chi transita e gioca al tiro a bersaglio mettendo in pericolo la vita di automobilisti e centauri. Il 10 gennaio c'era già stato un agguato. «Intorno alle 17,30 hanno lanciato un sasso che ha colpito il parabrezza della nostra auto, una Fiat Panda, con cui facciamo scuola guida - racconta Simona Coluzzi, dell'Autoscuola Gregorio XI - il nostro istruttore stava facendo lezione, all'improvviso l'impatto che ha danneggiato pesantemente il vetro: solo per miracolo l'allievo è riuscito a tenere la strada, fortunatamente si trattava di un ragazzo esperto, aveva già la patente estera». Il giorno dopo è stata sporta denuncia alla stazione dei carabinieri. «Alcune persone mi hanno detto che erano già arrivate segnalazioni simili alla polizia - aggiunge Coluzzi - nel quartiere c'è chi parla di un gruppo di ragazzi che compie atti di vandalismo nella collinetta, ossia nel parco».



L'ALLERTA

Nel parchetto tra Gregorio XI e via Vezio Crisafulli, c'è chi denuncia da tempo la presenza di una banda che dà alle fiamme i cestini dei rifiuti e danneggia anche panchine. E in zona si fa sempre più forte il dubbio che siano i vandali i responsabili del lancio di sassi sulla strada del XIII Municipio. «Si deve fare subito qualcosa - dice con forza Simona - rischiamo la vita ogni volta che passiamo su quel tratto di via Gregorio XI, ho una bambina piccola e non mi sento sicura a transitare su quella strada, soprattutto di pomeriggio, quando fa buio, e quando solitamente agiscono questi pazzi».



LE DENUNCE

La paura è tanta nel quartiere, c'è chi pensa di presentare un esposto alla procura e chi invece è già pronto a raccogliere firme per denunciare alle istituzioni e alle forze dell'ordine quello che sta succedendo ormai da settimane all'Aurelio. «Non si può vivere nel terrore - dice una residente - e non si può aspettare la tragedia per far scattare i controlli delle forze dell'ordine».

laura.bogliolo@ilmessaggero.it