San Pietro, che ci fanno delle lucertole sul baldacchino? Il significato nascosto

Martedì 28 Febbraio 2023, 11:00

Si chiamano le lucertole del Bernini e si trovano nel Baldacchino bronzeo di San Pietro insieme alle api, simbolo del papa Barberini committente dell'opera, Gian Lorenzo Bernini la seconda rappresentazione di animali. Il significato religioso della lucertola si riferisce alla Resurrezione: la lucertola, infatti, si contraddistingue per il fatto che cambia pelle e le cresce una nuova coda, diventando, quindi, un simbolo della Resurrezione. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

